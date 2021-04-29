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Стала известна средняя стоимость шашлыка в подмосковных магазинах
Фото: pixabay.com

Стала известна средняя стоимость шашлыка в подмосковных магазинах

Елена Фролова

Товары

Приобрести килограмм готового шашлыка в магазинах Подмосковья можно по средней стоимости от 236 до 389 рублей. Причем килограмм свинины в среднем обойдется в 322 рубля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

— Килограмм готового шашлыка в разных сетевых магазинах можно купить за 239 рублей, 295,9 рубля, 285,99 рубля, 235,9 рубля, 389,9 рубля, 272,19 рубля и 299 рублей, — рассказал Сергей Воскресенский.

По его словам, килограмм баранины в среднем обойдется чуть более чем в 522 рубля, говядины — немногим больше 420 рублей, а свинины — 322,11 рубля. В свою очередь средняя цена мяса курицы составляет почти 161 рубль, отмечает РИАМО.

Кроме того, была подсчитана средняя стоимость овощей к шашлыку. Например, килограмм белокочанной капусты продается в среднем за 23,95 рубля, а моркови — почти за 27 рублей. Картофель того же веса можно купить за 36,28 рубля, лук репчатый — 31,47 рубля, помидоры — 157,23 рубля, а огурцы — 145,3 рубля.

Вместе с тем средняя цена мангала в Московской области составила 360 рублей, а одного шампура — 50 рублей. Три килограмма угля продаются по средней цене 240 рублей, а пол-литра розжига — 90 рублей.

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овощиШашлыкМосковская область
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