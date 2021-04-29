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Эксперты рассказали, что россияне предпочитают ставить на пасхальный стол
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперты рассказали, что россияне предпочитают ставить на пасхальный стол

Елена Фролова

Потребление

Жители России стали активно закупать куличи, пасхальные пряники и украшения для яиц накануне крупного христианского праздника — Пасхи, которая наступит 2 мая. Активность продаж начала наблюдаться с 22 апреля, а 26-го числа был достигнут пик. Об этом заявили аналитики сервиса «Яндекс.Маркет».

Эксперты учли, что многие хозяйки собираются печь куличи самостоятельно. Это стало заметно благодаря увеличению продаж дрожжей, готовых смесей и различных посыпок. Для усиления вкуса покупатели чаще всего выбирают ванильный ароматизатор.

Не менее заметным стало увеличение спроса на наклейки для яиц и другие подобные украшения. Уточняется, что россияне стали покупать подобные товары в предпасхальную неделю в 1,2 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года. Кроме того, аналитики утверждают, что покупатели отдают предпочтение куличам с изюмом и лимонным кексам. В среднем на эти товары они готовы потратить 1,6 тысячи рублей.

— Подобная цена объясняется тем, что чаще всего граждане приобретают несколько куличей. Также они добавляют в заказ пасхальные пряники со сгущенкой или повидлом разных вкусов, — рассказали представители сервиса.

Вместе с тем, чтобы покрасить яйца, хозяйки выбирают наборы, которые включают от пяти до семи разных цветов, отмечает «Москва 24». Их берут гораздо чаще, чем одноцветные гели-красители.

Читайте также: Традиции, история и советы диетолога: что нужно знать о куличах

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