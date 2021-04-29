В парламенте Крыма призвали возбудить дело за организацию водной блокады

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Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте призвала правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении тех, кто является организатором или оправдывает водную блокаду Крыма. Заявление направят в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности.

На заседании рабочей группы была использована информация о причастности к блокадам 12 граждан Украины. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что речь идет о причастности лиц к водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадам.

— Действия как отдельных физических лиц, так и Украины в целом были направлены на причинение тяжкого вреда, ущемление прав и свобод более двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым, — отметил Ефим Фикс.

Он добавил, что такие действия можно охарактеризовать как геноцид в отношении россиян, проживающих на полуострове, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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