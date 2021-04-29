Мужчина убил знакомого во время любовного ритуала в Астрахани

Фото: Пресс-служба СК РФ по Астраханской области

В Астрахани правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого, совершенного в ходе оккультного любовного ритуала. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области в четверг, 29 апреля.

— По версии следствия, местный житель, желая восстановить отношения со своей супругой, решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для совершения обряда ему необходимо было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что мужчина позвал с собой знакомого — жителя Красноярского края. Во время обряда друг жителя Астрахани негативно высказался в адрес ритуала и его супруги. В результате мужчины поссорились. Тогда подозреваемый, предположительно, не менее четырех раз ударил топором астраханца по голове и шее.

После этого мужчина накрыл тело убитого ветками и скрылся с места происшествия. Его уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в пресс-службе.

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