Суд арестовал бомжа, который пытался убить 16-летнего подростка в метро Москвы

Фото: moscow-live

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство 16-летнего подростка в столичном метро. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, — сказала Иванова.

Напомним, вечером 26 апреля на платформе станции «Боровицкая» у пьяного мужчины произошел конфликт с 16-летним подростком. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес несколько ранений потерпевшему. Подросток был госпитализирован, а нападавший задержан. Им оказался 62-летний бомж, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Читайте также: СК проверит информацию о ребенке, сбитом автомобилем на пешеходном переходе