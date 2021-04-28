СК проверит информацию о ребенке, сбитом автомобилем на пешеходном переходе

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Южнопортовая улица, 16 Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку по факту аварии, в результате которой автомобиль сбил ребенка на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, ребенок шел с мамой, но споткнулся и упал на проезжую часть. Водитель не успел затормозить и наехал на мальчика.

—Водитель успел затормозить. Ребенок осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отпущен домой, — сообщила Иванова.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

Представитель ведомства добавила, что водителя автомобиля опросят следователи в рамках доследственной проверки.

Напомним, автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Южнопортовой улице в районе дома 16.

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