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Свыше 300 тонн куличей произведут подмосковные пекари к Пасхе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 300 тонн куличей произведут подмосковные пекари к Пасхе

Елена Фролова

Общество

Свыше 300 тонн куличей испекут подмосковные производители в 2021 году. Такую информацию предоставили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

— Накануне Пасхи ассортимент хлебопекарной продукции пополняется традиционными видами продукции — пасхальными куличами, — рассказал министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, на территории области находится более 100 крупных, средних и малых производителей хлебопекарной продукции. Все они собираются изготовить к Пасхе в общей сложности более 300 тонн различных видов куличей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В области производят небольшие стограммовые куличи, а также крупные, вес которых достигает более полукилограмма. Их выпекают из дрожжевого, бездрожжевого, творожного и сдобного видов теста, в которое добавляются изюм или цукаты. На изготовление данной выпечки требуется свыше четырех часов.

Как уточнил глава ведомства, каждый день в магазины региона поставляют около 30 видов куличей и кексов.

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пекарниМосковская областьСергей Воскресенский
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