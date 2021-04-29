Стало известно, сколько московских пар планируют пожениться в ближайшие праздничные даты

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Россия, Москва, Шипиловский проезд, 27 Карта всех событий

ЗАГС столицы назвал число поданных заявлений на заключение брака в праздничные дни 2021 года.

Молодожены часто выбирают для заключения брака день Красной горки, однако в этом году он выпадает на 9 мая — официальный выходной у всех столичных отделов ЗАГС. Поэтому многие пары решили перенести торжество на канун Красной горки — 7 и 8 мая. В эти дни планируют заключить брак более 650 пар москвичей.

На 12 июня, День России, было подано 160 заявлений. Несмотря на государственный праздник, в этот день расписаться можно будет во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, в Шипиловском отделе ЗАГС и на двух необычных площадках.

Также популярной датой для заключения брака является День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. На эту дату подано уже около 140 заявлений, сообщает RT.

Напомним, что с 1 по 10 мая в ЗАГСы Москвы, которые будут работать в обычном режиме, подано около 1500 заявлений. А в аналогичный период в 2020 году в Москве поженились более 600 пар. По статистике, май является самым непопулярным месяцем у молодоженов.

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