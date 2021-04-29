Кладбища Москвы привели в порядок перед Пасхой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Все кладбища столицы в преддверии праздника Пасхи привели в порядок после зимы. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказали в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

— В частности, была проведена промывка дорожно-тропиночной сети и фасадов зданий, осуществлены работы по косметическому ремонту ограждений, ворот и калиток, информационных указателей и контейнерных площадок, — пояснили в пресс-службе.

Также для удобства посетителей увеличили часы работы кладбищ: они будут открыты с 08:00 до 19:00.

По территории 16 крупнейших кладбищ Москвы организовано движение бесплатных автобусов. Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Кроме того, ГБУ «Ритуал» закупило более 15,2 тысячи кубометров песка, более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора, передает агентство «Москва».

Читайте также: Движение на подъездах к кладбищам Подмосковья ограничат на Пасху и Красную горку