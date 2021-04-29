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Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать больше яиц
Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил, почему россияне стали покупать больше яиц

Марина Найденкова

Общество

Россияне из-за пандемии и закрытия границ стали больше есть яиц, переключившись на них как на наиболее дешевый источник белка с необходимыми микроэлементами организму. Об этом «Вечерней Москве» рассказал зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, потребление яйца значительно увеличилось внутри страны. Это связано не только с последствиями пандемии коронавируса, закрытием границ и дистанционной работой, но и с падением уровня жизни населения.

— Яйцо всегда было самым дешевым животным белком, к тому же содержащим все необходимые микроэлементы для поддержания баланса человека. Именно поэтому при кризисах, катаклизмах, падении уровня жизни, и так далее — потребление яйца увеличивается. Происходит переключение на него с более дорогих источников белка, продуктов, — сказал он.

Леонов добавил, что стоимость яиц в этом году увеличилась из-за вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения. По его словам, десяток яиц в среднем вырос в цене на 19 рублей 8 копеек: с 61,5 до 81,3 рублей.

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