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Названы права работников, о которых многие не знают
Собеседование, интервью, разговор переговоры, управленец / Фото: https://pixabay.com/ru

Названы права работников, о которых многие не знают

Елена Фролова

Общество

Международный день охраны труда отмечали во всем мире 28 апреля. Он зародился в 1989 году, когда профсоюзы Соединенных Штатов и Канады установили «День памяти погибших работников». Так они выразили дань уважения тем, кто погиб на рабочих местах.

Современное название праздник получил в 2003 году. Основная его идея заключается в улучшении здоровья трудящихся, снижении числа профессиональных заболеваний.

Право не выходить из отпуска вне плана

Согласно статье 125 Трудового кодекса, сотрудник. Находящийся в отпуске имеет право отказаться от внепланового выхода на работку, когда начальник по звонку требует этого.

Двойная оплата за работу в праздничные дни

Если работник был привлечен к работе вне плана в выходной или общероссийский праздничный день, то он вправе потребовать двойную оплату труда. Об это гласит статья 153 Трудового кодекса.

Право не платить рабочие штрафы

Существуют только три варианта, за которые работник может быть наказан. Об этом гласит статья 192. Так, за дисциплинарный проступок работодатель имеет право сделать замечание, выговор или уволить по соответствующим наказаниям. Все остальные меры наказания не указаны.

Право использовать 28 дней отпуска за раз

Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней по статье 125 Трудового кодекса. Договоренности о том, как он будет проходить достигают две стороны – работник и работодатель. Если обе стороны согласны, то его могут разбить на две части. Однако хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, отмечает Nation News.

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