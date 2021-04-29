Доплаты к пенсиям, штрафы и поощрения. Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Последний месяц весны принесет россиянам множество нововведений. Что будет с пенсиями, штрафами и режимом работы в условиях пандемии — «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию о законах, вступающих в силу 1 мая.

Доплаты к пенсиям

С 1 мая 2021 года некоторые категории граждан получат доплаты к пенсиям. Они положены пилотам, штурманам, авиационным инженерам, механикам, радистам, а также шахтерам и работникам угольной промышленности.

По информации Пенсионного фонда России, размер доплат индивидуален для каждого получателя, поскольку высчитывается с учетом среднемесячного заработка и специального стажа. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам немного превышает семь тысяч рублей, шахтерам доплачивают примерно четыре тысячи.

Размер доплаты пересчитывается четыре раза за год (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября), уточнял ПФР.

Два теста на ковид вместо одного

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 мая все российские туристы, возвращающиеся из-за границы, должны будут в течение пяти дней сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус. Результаты анализов можно узнать на портале госуслуг. Интервал между первым и повторным тестом не должен быть больше пяти дней и менее одних суток.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Необязательная удаленка

1 мая перестает действовать постановление правительства, согласно которому удаленка была обязательной для работников старше 65 лет. Когда этот закон потеряет силу, работодатели сами смогут решать, рекомендовать ли подчиненным в возрасте трудиться дистанционно.

Вместе с тем отменятся временные правила оформления больничных для сотрудников старше 65 лет. Раньше их выдавали в случаях, когда пожилого работника невозможно было перевести на удаленную работу. С 1 мая такие больничные для самоизоляции предоставлять больше не будут.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

1 мая вступает в силу закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта. Согласно нововведениям, ребенка нельзя будет принудительно высадить на остановке, если он едет один и не может оплатить проезд. В противном случае могут оштрафовать либо водителя (на 5 тысяч рублей), либо контролера или кондуктора (на 20–30 тысяч рублей).

При этом в законе уточняется, что если ребенок едет со взрослыми, которые отказываются платить за проезд, ребенок и его опекун должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Фото: pixabay.com

Штрафы за неправильный переезд железной дороги

Также в начале последнего месяца весны пятикратно увеличится штраф за переезд железнодорожных путей в неположенном месте. Санкция предусмотрена за пересечение путей вне переезда и за выезд на пути при закрытом либо открывающемся шлагбауме, а также когда горит красный сигнал светофора. Теперь за обозначенные нарушения будут наказывать пятью тысячами рублей.

Кроме того, штраф грозит водителям, вставшим на переезд либо проехавшим через нерегулируемый переезд при приближающемся поезде. В Госдуме также отмечали, что водителя могут не только оштрафовать, но и лишить прав на 3–6 месяцев.

Поощрения для детей силовиков

С 1 мая детям правоохранителей станет проще поступать в профильные вузы. Согласно подписанному президентом закону, этот бонус получат дети сотрудников ОВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. У них будет преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, подведомственные МВД РФ и Росгвардии. Аналогичное преимущество получат дети военных.

При этом уточняется, что предпочтение будут отдавать только тем абитуриентам, которые успешно прошли необходимые вступительные испытания.

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