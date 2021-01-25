Кабмин поддержал законопроект о правилах зачисления в вузы детей сотрудников ОВД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Комиссия правительства Российской Федерации поддержала законопроект о правилах зачисления в вузы детей сотрудников органов внутренних дел (ОВД). Об этом в понедельник, 25 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что кабмин поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний.

Согласно документу, предлагается наделить детей сотрудников ОВД и войск национальной гвардии преимущественным правом зачисления в университеты, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании». В кабмине отмечают, что подобные нововведения не повлияют на возможность поступления в вузы других лиц, так как данное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и прочих равных условиях.

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