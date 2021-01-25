Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
Правительству России была поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 25 января, во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
По его словам, в последние месяцы ситуация на российском рынке труда улучшается, но все еще остается напряженной. Путин отметил, что, судя по последним тенденциям в экономике, подобная задача выглядит абсолютно реалистичной, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин назвал преимущества ЕГЭ.
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