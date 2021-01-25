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Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости

Кирилл Николаев

Общество

Правительству России была поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 25 января, во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, в последние месяцы ситуация на российском рынке труда улучшается, но все еще остается напряженной. Путин отметил, что, судя по последним тенденциям в экономике, подобная задача выглядит абсолютно реалистичной, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин назвал преимущества ЕГЭ.

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