Международный конкурс молодых пианистов пройдет в Москве

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С 30 апреля по 5 мая в Москве состоится международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition. Об этом сообщил художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев.

По его словам, в мероприятии примут участие 14 музыкантов. В конкурсе впервые представлены участники из Германии, Израиля и Коста-Рики. Пианистка из Китая не смогла приехать по семейным обстоятельствам.

За победу поборются юные пианисты в возрасте до 16 лет включительно. Участниками мероприятия также стали лауреаты и дипломанты прошлых конкурсов Grand Piano Competition, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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