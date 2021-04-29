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Песков дал совет американской администрации
Фото: Администрация президента РФ

Песков дал совет американской администрации

Полина Долганова

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал администрации президента США Джо Байдена хотя бы временно перестать использовать частицу «но» в диалоге с российской стороной.

— Вот эта фраза: «хотим саммит, но Россия заплатит за все». Вот это «но» надо на какое-то время прекратить, — заявил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он также выразил недоумение по поводу непрекращающегося желания штатов призвать Россию к ответу.

По его мнению, США хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования.

Песков добавил, что слова американского лидера можно трактовать в зависимости от своего отношения. Если быть пессимистом, то Байден регулярно призывает Россию к ответу. Если быть оптимистом, то можно рассчитывать на возможность двустороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь президента подытожил, что существует и третий вариант — «быть реалистом», так как «двухтрековая позиция» США не позволяет делать выводы об истинных намерениях Вашингтона.

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Дмитрий ПесковДжо БайденСША
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