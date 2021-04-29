Психолог объяснила, как настроиться на работу без негатива в майские праздники

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Дни с 4 по 7 мая в России объявлены нерабочими, таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 10 число. При этом не все работодатели готовы отпустить своих сотрудников на такие каникулы. Психолог и бизнес-консультант Ирина Беннет рассказала, как психологически настроить себя на работу.

По ее мнению, психологическая подготовка к работе в эти дни очень важна, в противном случае можно значительно ухудшить свое самочувствие. Если ситуацию никак изменить нельзя, то нужно поменять свое отношение к ней.

— Чем более оптимистично мы смотрим на ситуацию, тем это выгоднее для нас, так как именно позитивные люди дольше живут, а качество жизни у них выше, — пояснила эксперт.

Для того чтобы настроить себя на работу, нужно посмотреть на ситуацию с нескольких противоположных сторон, считает психолог.

— Конечно, обидно, что приходится работать. Но если подумать, то работодатель наверняка не из вредности просит сотрудников выполнять свои обязанности, а потому, что не хочет нести потери и стремится сохранить свой бизнес. Обида — это детская эмоция. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения взрослого, то мы поймем, что нас никто не обижает и это вынужденная мера, — подчеркнула Ирина Беннет.

Она посоветовала перенести фокус внимания с негатива на что-то позитивное, отмечает «Радио 1».

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