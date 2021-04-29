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Суд Москвы арестовал на два месяца экс-советника премьера Украины Сосновского
Фото: Moscow-live

Суд Москвы арестовал на два месяца экс-советника премьера Украины Сосновского

Кирилл Николаев

Происшествия

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего советника премьер-министра Украины Николая Азарова Игоря Сосновского, который обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 29 апреля.

В отношении Сосновского было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Он будет находиться под стражей до 27 июня.

По данным СМИ, Сосновский предложил бывшему гендиректору «Рэйлтрансхолдинга» Сергею Шпаку помочь со снятием с международного розыска. Сосновский убедил его в том, что якобы располагает связями в российских спецслужбах. За пять миллионов долларов Сосновский предложил написать письмо от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату было бы прекращено.

Читайте также: Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о растрате почти 11 миллионов рублей

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