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Гоша Куценко поздравил медиков с профессиональным праздником
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Гоша Куценко поздравил медиков с профессиональным праздником

Анастасия Прохорова

Звезды

В своем блоге актер Гоша Куценко поздравил работников скорой помощи с их профессиональным праздником.

Артист выложил видеопоздравление и фрагмент из сериала «Скорая помощь», поздравив врачей скорой с их профессиональным днем.

— И под светом этого солнца я хочу поздравить с Днем скорой помощи! 4 года мы снимаем сериал «Скорая помощь», и я счастлив, что мне выпала честь играть Героев нашей страны! — поделился актер.

Он поздравил врачей, фельдшеров и водителей и выразил слова благодарности людям этой профессии.

—Желаю, чтобы ваш проблесковый маячок продолжал везти людям Жизнь. Удачи! Счастья! И Здоровья! Вам и вашим пациентам! Низкий поклон за Ваш Труд! — написал Куценко в Instagram.

День работников скорой помощи — это официальный профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 28 апреля.

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