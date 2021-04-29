Стало известно, когда парк «Остров Мечты» откроет летний сезон

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

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Летний сезон в ландшафтном парке «Остров Мечты» стартует 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что для посетителей появятся 350 шезлонгов из дерева и ротанга. Также для гостей будут оборудованы десять комфортных гамаков. Еще в парке установили 35 качелей.

В южном парке для москвичей и гостей столицы начнут работать четыре павильона общественного питания с разнообразной кухней, а в северном парке откроется кафе «Островок». Для детей установили игровые комплексы, стилизованные под замки и корабли. Здесь можно будет покататься на горках и каруселях. Для любителей бега и велосипедистов оборудована дорожно-тропиночная сеть длиной 15 километров.

Кроме того, в северном парке имеются пять спортивных площадок для футбола и баскетбола, а в южном — пять столов для настольного тенниса. Инвентарь для занятий спортом нужно брать с собой, сообщает ТАСС.

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