«Подготовка к загару»: как правильно ухаживать за кожей весной

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Весной необходимо использовать кремы с легкими текстурами и SPF-защитой. Грамотный уход поможет поддерживать здоровье кожи в период повышенной солнечной активности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.

— На более легкие текстуры мы переходим в связи с изменением температуры. В весенне-летний период увеличивается салоотделение, а поры загрязняются. Если кожа склонна к акне, вместо кремовых текстур стоит использовать гелиевые. В противном случае можно получить обострение акне или фолликулит, — предупредила дерматолог.

Также стоит начать использовать кремы с защитой от ультрафиолетового излучения, посоветовала Вертиева. По ее словам, для городского жителя лучшего подойдут средства со значениями SPF 30. Их нужно наносить на повседневной основе. Эта рекомендация особенно актуальна для обладателей кожи, склонной к пигментации, добавила эксперт.

— Повышенное солнечное воздействие грозит активацией процессов, ведущих к формированию злокачественных образований кожи. Ультрафиолет вызывает пигментацию, может способствовать развитию рака кожи, стимулирует процессы старения, — объяснила дерматолог.

Она порекомендовала увлажнить кожу при помощи косметологических процедур. Перед началом лета будет полезно сделать биоревитализацию, то есть напитать кожу гиалуроновой кислотой, подготовив ее к загару, заключила Вертиева.

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