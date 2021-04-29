Названы правила для безопасного содержания бойцовских собак

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Владельцы собак бойцовских пород должны следовать двум правилам, чтобы уберечь людей от агрессии своих питомцев. Об этом рассказал эксперт по вопросам экологии и охране природы Александр Кулагин.

По его мнению, опасными изначально являются такие породы, как американский стаффордширский терьер, питбуль. К ним же можно отнести и любых других крупных собак, считает эксперт. При этом он выразил уверенность в том, что, например, разъяренного питбуля остановить практически невозможно.

— Люди, заводя себе таких собак, приобретают себе потенциальное оружие, которое неизвестно, когда выстрелит, — подчеркнул Александр Кулагин.

Для того чтобы избежать возможных ситуаций с нападениями животных на людей, заводчикам нужно придерживаться двух правил, отмечает Nation News. Так, владельцы таких собак должны понимать свою ответственность. Кроме того, пес должен иметь родословную и быть хорошо воспитанным.

— Второе — это лицензирование заводчиков. Кроме того, перед тем, как привести в дом такую собаку, хорошо бы, чтобы люди проходили специальные курсы, как на вождение. Нужно организовать такие занятия, чтобы им рассказывали, как воспитывать и содержать животных, — объяснил Александр Кулагин.

Он также добавил, что было бы неплохо, если бы будущие владельцы сдавали специальные экзамены.

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