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Названы правила для безопасного содержания бойцовских собак
Фото: pixabay.com

Названы правила для безопасного содержания бойцовских собак

Елена Фролова

Животные

Владельцы собак бойцовских пород должны следовать двум правилам, чтобы уберечь людей от агрессии своих питомцев. Об этом рассказал эксперт по вопросам экологии и охране природы Александр Кулагин.

По его мнению, опасными изначально являются такие породы, как американский стаффордширский терьер, питбуль. К ним же можно отнести и любых других крупных собак, считает эксперт. При этом он выразил уверенность в том, что, например, разъяренного питбуля остановить практически невозможно.

— Люди, заводя себе таких собак, приобретают себе потенциальное оружие, которое неизвестно, когда выстрелит, — подчеркнул Александр Кулагин.

Для того чтобы избежать возможных ситуаций с нападениями животных на людей, заводчикам нужно придерживаться двух правил, отмечает Nation News. Так, владельцы таких собак должны понимать свою ответственность. Кроме того, пес должен иметь родословную и быть хорошо воспитанным.

— Второе — это лицензирование заводчиков. Кроме того, перед тем, как привести в дом такую собаку, хорошо бы, чтобы люди проходили специальные курсы, как на вождение. Нужно организовать такие занятия, чтобы им рассказывали, как воспитывать и содержать животных, — объяснил Александр Кулагин.

Он также добавил, что было бы неплохо, если бы будущие владельцы сдавали специальные экзамены.

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