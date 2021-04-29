Летчик-космонавт Роман Романенко предложил распространить опыт кадетских классов на все школы Москвы

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Кадетские классы целесообразно открыть во всех школах Москвы, поскольку в них учат самодисциплине, стратегическому мышлению, воспитывают волевые качества. Об этом депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко заявил, ознакомившись с работой кадетских классов школ ЮАО Москвы.

— Проект «Кадетский класс в московской школе» существует семь лет и за это время доказал свою эффективность. Кадетское образование нивелирует для воспитанников негативное влияние улицы, способствует развитию у них воли и навыков самодисциплины, создает прочный фундамент для будущей карьеры и растит настоящих патриотов. Подтверждение этому я слышу, регулярно общаясь с педагогами и представителями департамента образования, воспитанниками кадетских классов и их родителями. Считаю, что пришло время расширить проект и внедрить его в каждой московской школе, — заявил на встрече Романенко.

Проект «Кадетский класс в московской школе» начался в 2014 году. К концу прошлого года кадетские классы были открыты более чем в 200 школах столицы, а количество их учеников превысило 20 тысяч человек.

Стать кадетом не так-то просто. Отбор в специализированные кадетские классы значительно строже, чем в другие программы предпрофессионального образования. Помимо хорошего знания русского языка, математики и основ безопасности жизнедеятельности, кандидаты должны продемонстрировать и блестящую физическую подготовку. Кроме того, при поступлении учитываются результаты участия в олимпиадах: Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников и московской олимпиадк «Не прервется связь поколений».

— Быть кадетом почетно. Это не просто готовиться к воинской службе, а быть на голову выше своих сверстников. Кадетское образование дает всестороннее развитие и воспитание. Быть порядочным, держать данное слово, любить свою Родину, уметь стратегически мыслить и помогать нуждающимся — вот чему учат кадетов, — отметил Герой России Романенко.

Помимо основной программы обучения, кадеты могут выбрать элективные курсы: «Основы навигации», «Робототехника», «Основы пилотирования», «Дипломатический этикет» и другие.

Депутат обратил внимание на то, что возможность получения такого образования должна быть у всех детей Москвы — независимо от района проживания.

— Ограничивая количество школ, участвующих в проекте, мы лишаем талантливых ребят, желающих посвятить себя служению Родине, равных условий при поступлении в военные вузы. Именно поэтому считаю необходимым организовать кадетские классы во всех столичных школах, — подытожил Романенко.

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