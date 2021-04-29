Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Волка я уже, очевидно, съела»: Юлианна Караулова поделилась фото с дачи
Фото: NECHAEVA

«Волка я уже, очевидно, съела»: Юлианна Караулова поделилась фото с дачи

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская исполнительница Юлианна Караулова в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию и рассказала, куда она отправляется.

Звезда в своем блоге продемонстрировала фотографию на загородном участке с сумкой, похожей на корзинку из сказки, подписав, что идет «к бабушке за пирожками».

— Волка я уже, очевидно, съела, так что бояться нечего, — поделилась певица, подчеркнув свое положение.

Поклонники оставили под постом свои комментарии, подчеркнув, как хорошо выглядит Караулова. «Такая милая, пузатенькая»; «Какая внучка классная!»; «Не хватает только шапочки».

Читайте также: «Никто никому ничего не должен»: Юлианна Караулова обратилась за советом к поклонникам

«Инстаграм»Юлианна Карауловафото
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте