«Волка я уже, очевидно, съела»: Юлианна Караулова поделилась фото с дачи

Фото: NECHAEVA

Российская исполнительница Юлианна Караулова в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию и рассказала, куда она отправляется.

Звезда в своем блоге продемонстрировала фотографию на загородном участке с сумкой, похожей на корзинку из сказки, подписав, что идет «к бабушке за пирожками».

— Волка я уже, очевидно, съела, так что бояться нечего, — поделилась певица, подчеркнув свое положение.

Поклонники оставили под постом свои комментарии, подчеркнув, как хорошо выглядит Караулова. «Такая милая, пузатенькая»; «Какая внучка классная!»; «Не хватает только шапочки».

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