При поддержке журналиста Евгения Попова жители дома выиграли «войну» с управляющей компанией

Фото: Мария Попова

Жители дома на Ленинском проспекте, 134 поставили точку в «войне» с недобросовестной управляющей компанией. Смены УК удалось добиться при помощи тележурналиста Евгения Попова, который активно отстаивал в органах власти интересы горожан.

— Это не просто победа жильцов одного дома – создан прецедент. В России сотни тысяч жителей страдают от воровства и хамства управляющих компаний. При этом считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно. И россияне из своего кармана оплачивают некачественные услуги, а порой и просто бездействие коммунальщиков, которые наняты для решения конкретных проблем. Сегодня вместе с жильцами дома 134 по Ленинскому проспекту мы продемонстрировали, что можно и нужно бороться за свои права, — заявил Попов.

Больше года москвичи пытались заставить свою управляющую компанию работать. Но оконные рамы продолжали разрушаться, а из кранов по-прежнему текла маслянистая вода. Увидев, что просьбы и уговоры не действуют, жители начали жаловаться в государственные органы. Однако чиновники не спешили реагировать. И тогда горожане обратились за помощью к Евгению Попову. Поддержка оказалась очень действенной – с конца апреля за решением коммунальных вопросов владельцы квартир жильцы будут обращаться в ГБУ «Жилищник».

— Мы победили! Утром получил финальный документ, — рассказал в соцсетях журналист, — С сегодняшнего дня прежняя УК не имеет отношения к дому. Жители встретили это решение аплодисментами, и я их понимаю. Убедился, что в Москве нет такой проблемы, которую невозможно решить, если она беспокоит жителей. Это прекрасный пример формирования гражданского общества.

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