Евгений Попов: Принципиально важно создавать людям комфортные условия для жизни

Фото: Мария Попова

Журналист Евгений Попов встретился с жителями района Фили-Давыдково и обсудил ситуацию с заброшенной строительной площадкой возле метро «Славянский бульвар». Обсуждая возможные варианты ее использования, журналист акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода, который предполагает обеспечение новостроек социальной и транспортной инфраструктурой.

— Людям нужна не просто крыша над головой, но и возможность безопасного и комфортного отдыха с детьми, – отметил ведущий телеканала «Россия», — Очевидно, что логичнее было бы предусмотреть развитие застраиваемых территорий еще на этапе проектирования – с учетом социальной нагрузки. К сожалению, многим девелоперам проще возводить бетонные коробки вместо самодостаточных микрорайонов со всем необходимым».

О бесхозной строительной площадке, которая находится на улице Кременчугской, волонтерам штаба Евгения Попова рассказала местная жительница.

— Приехал, чтобы увидеть все своими глазами, и был неприятно удивлен: мусор, грязь, бетонные плиты, – отметил тележурналист в своих соцсетях. — Жители района не знают, кому принадлежит эта территория, что и когда здесь будут строить».

Ситуация тем более странная, что в районе идет активный поиск площадок под строительство домов по программе реновации. По мнению журналиста, принципиально важно создать людям комфортную среду обитания: предусмотреть парковки, тротуары и детские площадки, а для маломобильных жителей – специальные пандусы.

— На все это нужно место – и здесь оно есть, посмотрите на размер пустыря. Здесь можно разместить не только жилой дом, но и соответствующую инфраструктуру, посадить деревья и кустарники», — подчеркнул Попов.

Позицию журналиста поддержали местные жители.

— Эта свалка в нашем районе давно возмущает жителей, – рассказала Нина Никитина, директор школы № 1248, депутат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. — Мы устали ждать, когда здесь наведут порядок. У нас красивый район – зеленый и ухоженный. Хотелось бы обустроить это пустующее пространство на благо всех горожан. Поэтому попросили Евгения Попова разобраться в этой истории».

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