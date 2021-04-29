«Жалко котейку»: Игорь Николаев сразился с лигром в перетягивании каната

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец и композитор Игорь Николаев проводит отпуск в Дубае. На своей странице в Instagram он опубликовал любопытное видео.

Вместе со своими друзьями Николаев посетил частный зоопарк, который принадлежит одному шейху. Они решили поучаствовать в перетягивании каната. Их соперником была самая сильная кошка в мире — лигр (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой — прим. «ВМ»). На кадрах видно, что трое мужчин так и не смогли побороть местного обитателя зоопарка.

— Эмоции зашкаливают! Ничего подобного раньше не испытывал! Перетягивали канат с самой сильной кошкой в мире (лигр — гремучая смесь льва и тигра). Силища невероятная! Не то что мы втроем, говорят, и вдесятером нереально с места сдвинуть! — написал Игорь Николаев.

Подписчикам эта идея пришлась не по вкусу. Им стало жалко лигра.

«Жалко лигра, нашли развлечение»; «Сейчас на вас налетят зоозащитники»; «Жалко котейку, а трем бугаям развлекуха», — написали они в комментариях к посту.

Читайте также: «Мечта и реальность»: Игорь Николаев рассказал о главном увлечении своей дочери