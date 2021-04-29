Сексолог объяснил, как насилие над Прокловой повлияло на ее семейную жизнь

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Психолог-сексолог Екатерина Киселева рассказала, как пережитая в детстве травма Елены Прокловой повлияла на ее взрослую семейную жизнь.

По словам эксперта, людям, пережившим насилие, свойственны недоверие и подозрительность. Также они могут впадать в депрессию и имеют склонность к суициду.

— У девушек также возможно отторжение мужского пола, полное, как в сексуальной жизни, так и в построении отношений, — добавила врач.

Она отметила, что девушки, пережившие насилие, часто не могут создать семью, если психологическая травма не была проработана в детстве, пишет 5-tv.ru.

Напомним, актриса Елена Проклова рассказала о пережитом насилии со стороны взрослого мужчины в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В Сети разгорелись слухи, что насильником артистки мог быть актер Олег Табаков.

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