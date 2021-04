Анна Седокова показала свою будущую татуировку

Фото: Пресс-служба Анны Седоковой

Певица Анна Седокова показала подписчикам, какую татуировку хочет набить на своем теле в будущем. Публикацией звезда поделилась в Instagram.

Она заявила, что в качестве татуировки ее очень привлекает фраза «We reserve the right to refuse service to anyone» (Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому — прим. «ВМ»).

По словам артистки, таблички с такой надписью висят в некоторых заведениях в США.

— В этом чувствуется достоинство. Даже если ты работаешь в сфере услуг, ты все равно можешь делать свое дело не для всех. И это нормально, — отметила Седокова.

В комментариях подписчики начали активно выражать солидарность с певицей: «Редко делаю то, что не хочу. Пришлось научиться говорить «нет»; «Не умею говорит «нет» и очень из-за этого страдаю...»; «Учусь говорить «нет»... удивительным образом это сказывается на всей твоей жизни».

