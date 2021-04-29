Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анна Седокова показала свою будущую татуировку
Фото: Пресс-служба Анны Седоковой

Анна Седокова показала свою будущую татуировку

Полина Долганова

Звезды

Певица Анна Седокова показала подписчикам, какую татуировку хочет набить на своем теле в будущем. Публикацией звезда поделилась в Instagram.

Она заявила, что в качестве татуировки ее очень привлекает фраза «We reserve the right to refuse service to anyone» (Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому — прим. «ВМ»).

По словам артистки, таблички с такой надписью висят в некоторых заведениях в США.

— В этом чувствуется достоинство. Даже если ты работаешь в сфере услуг, ты все равно можешь делать свое дело не для всех. И это нормально, — отметила Седокова.

В комментариях подписчики начали активно выражать солидарность с певицей: «Редко делаю то, что не хочу. Пришлось научиться говорить «нет»; «Не умею говорит «нет» и очень из-за этого страдаю...»; «Учусь говорить «нет»... удивительным образом это сказывается на всей твоей жизни».

Ранее «ВМ» показала, как Яна Рудковская отдыхает в компании прославленных фигуристов на Мальдивах.

Читайте также: Лера Кудрявцева назвала причину гибели старшего брата

татуировкиАнна СедоковаСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте