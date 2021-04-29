«Открыли сезон на Мальдивах»: Рудковская показала катающихся на коньках Плющенко и Сихарулидзе

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instaagram фото, на котором позирует со своим супругом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, сыном Александром и фигуристом Антоном Сихарулидзе.

— Количество звезд фигурного катания на один метр в квадрате зашкаливает, — подписала публикацию звезда.

Поклонники по достоинству оценили фотографию Рудковской: «Огнище, а не фото! Супер!»; «Красивые и счастливые»; «Это как фигуристы — везде найдут лед для катания, круто».

Примечательно, что каток, на котором позируют звезды мирового катания, находится на Мальдивах.

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