Астрологи назвали болезни, которые губят разные знаки зодиака

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Астрологи считают, что знаки зодиака имеют особую предрасположенность к заболеваниям. Эти недуги можно предвосхитить, если знать, почему именно они возникают.

Овен

Представителям этого знака зодиака необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья. Их больным местом считается голова. В связи с этим у Овнов часто бывают головокружение, головные боли, мигрень, гипертония, бессонница и ожирение.

Телец

Тельцы больше других знаков зодиака расположены к ожирению из-за малоподвижного образа жизни. Они являются большими трудоголиками и именно поэтому склонны к эмоциональному выгоранию. Также Тельцы часто страдают от депрессии. Кроме того, представители этого знака предрасположены к диабету, бронхиту, ангине, ларингиту, остеохондрозу и варикозу.

Близнецы

Близнецы умеют быстро переключаться сразу между несколькими образами и личностями, но это часто приводит к психозу и переутомлению. Постоянная погоня за развлечениями перерастает в скуку и одиночество. Это приводит к нервным расстройствам. Также Близнецы часто страдают аллергией, кожными заболеваниями, простудой, колитом и ревматизмом.

Рак

Чувствительность Раков делает их уязвимыми для апатии и депрессии. Им следует смотреть на мир более позитивно, чтобы не цеплять душевные недуги и расстройства. Представители этого знака предрасположены к гастриту, колиту, запору, бронхиту, астме и циститу.

Лев

Львы часто теряют себя во гневе. Это может привести к затяжным нервным срывам. Чаще всего представители этого знака заболеют, так как не могут устоять перед разными вредными соблазнами. Для Львов характеры травмы тела, анемия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, флебит, спазмы и судороги.

Дева

Представители этого знака любят глубинно разбираться во всем. Это может сыграть с Девами злую шутку, потому что если они обратят свое пристальное внимание на здоровье, то могут начать страдать от чрезмерной мнительности. Как правило, девы заболевают циститом или простатитом. Кроме того, они часто страдают запорами и воспалениями кишечника.

Весы

Весы легко доводят себя до нервного напряжения. Они сильнее других подвержены развитию маниакально-депрессивного психоза. Также Весы страдают простудой, радикулитом, ревматизмом, вегето-сосудистой дистонией с гипотонией и аритмией.

Скорпион

Эмоциональные и энергичные Скорпионы часто становятся жертвами своей собственной развращенности. Они сталкиваются с бессонницей и страдают ангиной, аритмией и кровотечением.

Стрелец

Стрельцы постоянно находят себе проблемы на голову. Все это происходит из-за эмоциональной нестабильности. Именно поэтому им следует чаще проявлять сдержанность и благоразумие. Стрельцы предрасположены к артриту, артрозу, остеохондрозу, пневмонии, язве желудка.

Козерог

Козероги имеют невероятную выносливость и прагматизм. Им не следует проводить много времени на сквозняках и в холоде. Также представителям этого знака нужно больше времени уделять уходу за своим телом и правильной осанкой. Козероги предрасположены к сколиозу, экземе, мочекаменной болезни и плохому пищеварению.

Водолей

Бешенный темп жизни Водолеев заставляет их забыть о собственном здоровье. Резкая смена режима плохо сказывается на их самочувствии Водолеев. Часто у Водолеев возникают травмы икроножных мышц, инфекции, головокружение и склероз.

Рыбы

Рыбы часто впадают в тоску и уныние из-за усталости. Они предпочитают лежачий образ жизни, при этом их телу не хватает активности. Они предрасположены к отекам, гипертонии, ревматизму и ожирению, сообщает Пятый канал.

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