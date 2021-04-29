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Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака владеют магией
Как бы то ни было, ничего опасного в магии цифр нет / Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака владеют магией

Полина Долганова

Общество

Астрологи рассказали о женщинах трех знаков зодиака, которые обладают сверхъестественной интуицией и способны умело пользоваться своими чарами.

Женщины-Овны часто являются целеустремленными и не замечают никаких преград на своем пути. Если они заинтересуются магией, то смогут с легкостью ей овладеть. Однако с увлечениями потусторонними силами нужно быть аккуратной — это может быть опасно для окружающих. Магические способности просыпаются у Овнов в момент злости, поэтому ссориться с такими женщинами надо осторожно.

Чтобы представительница этого знака могла овладеть магией, ей следует быть крайне терпеливой и научиться справляться с гневом.

У Скорпионов крайне хорошо развита интуиция — они с легкостью могут выявить слабости окружающих и вынести из этого выгоду. Астрологи рекомендуют не враждовать со Скорпионами, так как они не скупятся на месть.

Чтобы женщины этого знака научились пользоваться магией, им необходимо работать над своими способностями, которые от природы находятся в спящем режиме.

Девы чаще становятся добрыми волшебницами, нежели ведьмами. У них остро развито шестое чувство, которое помогает им предвидеть опасности. Девы с трепетом относятся к природе и часто становятся целительницами. Свой дар они направляют на благое дело, поэтому бояться их не стоит, пишет «7дней.ру».

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