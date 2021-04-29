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Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых разбогатеют в мае
деньги богатство

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых разбогатеют в мае

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представители которых имеют шанс значительно улучшить свое финансовое положение в мае.

Так, Тельцы смогут увеличить состояние в разы, однако это не повод расслабляться. Благодаря упорному труду они смогут подняться на новую ступень карьерной лестницы. Высоки шансы на получение дополнительного дохода, например наследства или выигрыша. Звезды рекомендую представителям этого знака вложить полученные деньги в собственное здоровье или красоту. Это станет хорошей инвестицией в будущее.

Для хорошо потрудившихся Раков наступила пора трат. Астрологи порекомендовали им распрощаться с имеющимися долгами. По мнению специалистов, май как нельзя лучше подходит для воплощения давней мечты, для чего не стоит жалеть накопленное.

Девы испытают на себе, что значит купаться в деньгах. Их доходы с лихвой перекроют расходы. Они отлично знаю, как следует распорядиться деньгами и какие инвестиции будут самыми успешными. И май для этого идеально подходит.Принесет выгоду и бизнес, затеянный в этот период. В этом деле важно рассчитать риски и нужные затраты.

Последний месяц весны станет хорошим временем для смены работы или открытия собственного дела у Козерогов. Они могут вложить деньги в чужой проект. В любом случае это принесет доход. Представителям этого знака зодиака следует осознанно отнестись к тратам.

Рыбы обречены на получение прибыли, за что бы они ни взялись. Даже серьезные траты с лихвой окупятся в этот период.Однако, в расходах важно не увлекаться, соизмеряя их с доходами. Сейчас важно выделять время для отдыха, чтобы набраться сил, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали, что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака.

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