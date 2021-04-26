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Астрологи рассказали, что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака
Кадр из фильма «Зачинщики»

Астрологи рассказали, что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи рассказали, какие качества представителей разных знаков зодиака мешают им разбогатеть.

Амбициозные Овны, которые, казалось бы, должны купаться в деньгах, часто теряют шанс на успех из-за вспыльчивости, слишком грандиозных целей и действия в одиночку и напролом.

Мечтающие поймать удачу за хвост Тельцы часто не достигают богатства из-за того, что слишком боятся потерять то, что у них есть, и не идут на риск.

Близнецам мешает стать богатыми привычка бросать дела на полпути, как только они теряют к ним интерес. Помочь в этом вопросе сможет только партнер, который бы поддерживал их мотивацию в начатом проекте.

Ракам легко удается заработать, но вот с тратами у них большие проблемы. Они могут в одночасье спустить немыслимые суммы, забив дом ненужными вещами.

В своем желании пустить пыль в глаза Львы способны залезть в кредит, чтобы купить себе швейцарские часы. Несмотря на то что деньги сами плывут в их руки, накопить состояние им мешает чрезмерная расточительность.

Девы не добиваются успеха чаще всего из-за того, что предпочитают синицу в руках и не замахиваются на что-то большее. Они боятся риска и избегают ненадежных инвестиций.

Весов на пути к успеху может остановить критика, они готовы опустить руки перед первым же препятствием. Они не приемлют закулисные игры и интриги, поэтому, чтобы идти по карьерной лестнице, им нужно закрыть глаза и уши.

Амбициозные Скорпионы готовы для достижения цели идти по головам. Помешать их движению могут лишь влиятельные недоброжелатели, которых представители этого знака приобретают из-за непростого характера. Однако это и будет их стимулом для движения вперед.

Стрельцы не стремятся к накопительству, предпочитая тратить деньги на развлечения и отдых. У представителей этого знака минимальные финансовые амбиции, заканчивающиеся суммой, которой им хватает на жизнь.

Земные Козероги стремятся к статусу и достатку, однако из-за эгоизма и заносчивости нередко наживают врагов и терпят убытки.

Водолеев не заботит достаток. Они воспринимают деньги как средство для воплощения идей. Из-за склонности к риску, они часто ввязываются в финансовые авантюры, поэтому у них редко получается сколотить состояние.

Рыбы прекрасные стратеги, однако на практике часто страдают из-за своей доверчивости. Достигнуть успеха им может помочь человек, который бы помогал им воплощать планы в жизнь, сообщает «Экспресс газета».

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