Сезонные маршруты автобусов запустят с 1 мая в Зеленограде

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Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о запуске с субботы, 1 мая, сезонных автобусных маршрутов в Зеленограде.

Автобус № 403 будет курсировать ежедневно с 7:30 до 18:20 между станцией Крюково и деревней Соколово. Кроме того, на маршруте ежедневно организуются два рейса от станции Крюково до деревни Полежайки – в 7:30 и 18:20.

На маршруте № 408 автобусы будут ходить между остановкой «Березки» и деревней Холмы. В выходные дни — два рейса от остановки «Березка» в 9:05 и 19:00, по пятницам – один рейс в 19:00.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта столицы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят сезонные маршруты автобусов для удобства дачников.

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