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Маршруты автобусов № МЦ1 и 839 изменят на майских праздниках в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Маршруты автобусов № МЦ1 и 839 изменят на майских праздниках в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Лесопарковая Карта всех событий

Маршруты автобусов № МЦ1 и 839 временно изменят с 1 по 10 мая в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Автобус № МЦ1 «Метро «Лесопарковая» — «ММЦ УФМС» не будет ходить по маршруту 1, 2 и 9 мая. В свою очередь автобус № 839 «Метро «Кантемировская» — «Бюро судмедэкспертизы» 2–7 и 10 мая будет работать по расписанию, которое соответствует субботам.

Ранее стало известно, что схему движения на ряде улиц на севере Москвы изменили с 15 мая.

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