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Сотрудники ППС спасли людей при пожаре в Подмосковье
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники ППС спасли людей при пожаре в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Экипаж патрульно-постовой службы в Ленинском городском округе Московской области спасли людей из горевшего дома в деревне Спирово. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет ведомство, капитан Эмиль Мухин, лейтенант Александр Милошин и старший сержант Алексей Наумов заметили густой дым и отправились к месту происшествия.

По прибытии сотрудники ППСП увидели, что горит крыша пристройки одного из домов, его хозяин находился на улице. Он сообщил, что пожар перекидывается на соседнее жилище, в котором живет одинокая пожилая женщина.

Полицейские оповестили о пожаре жителей соседних домов и помогли пенсионерке покинуть жилище. Затем сотрудники ППСП приступили к тушению огня, окончательно его ликвидировали прибывшие по вызову пожарные. Полицейские охраняли общественный порядок до завершения работ.

В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении сотрудников полиции руководством за добросовестное исполнение служебных обязанностей, сообщает «МВД Медиа».

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