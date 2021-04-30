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Российские пожарные спасли с начала года более десяти тысяч человек
Фото: twitter.com/emercom_press

Российские пожарные спасли с начала года более десяти тысяч человек

Татьяна Плотникова

Общество

С начала 2021 года пожарные России спасли свыше десяти тысяч человек. Об этом рассказал глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев в пятницу, 30 апреля, когда российские огнеборцы отмечают профессиональный праздник.

Зиничев поздравил пожарных с праздников, подчеркнув, что они остаются верными своему долгу и в самых сложных ситуациях действуют профессионально и мужественно.

— От ваших четких и слаженных действий, компетентности и самоотверженности напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность социальных объектов, — отметил министр.

Зиничев призвал помнить пожарных, погибших при исполнении долга, а тем, кто продолжает борьбу с огнем, пожелал сухих рукавов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для борьбы с возможными природными пожарами в столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей.

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