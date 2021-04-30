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Порода обрушилась на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области
Фото: nornickel.ru

Порода обрушилась на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Порода обрушилась на горно-обогатительном комбинате в городском округе Кировск в Мурманской области. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей». В настоящее время спасатели ищут двух человек. Уточняется, что в работах участвуют два отделения военизированной горноспасательной части.

Ранее сообщалось, что сотрудники ППС спасли людей при пожаре в Подмосковье.

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