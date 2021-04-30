Почти 40 человек погибли при обрушении и давке на празднике в Израиле

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В Израиле на горе Мерон произошло обрушение трибун, на которых находились участники религиозного праздника Лаг ба-Омер, за обрушением последовала давка. Об этом в пятницу, 30 апреля, пишут местные средства массовой информации.

К настоящему времени известно о 38 жертвах происшествия. Также сообщается более чем о 50 пострадавших, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Другие подробности происшествия устанавливаются, сообщает Haaretz.

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