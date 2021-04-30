Кладбища Подмосковья подготовили к посещению перед православными праздниками

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Кладбища Московской области подготовили к посещению в период весенних религиозных праздников. Об этом сообщили в пресс-службе областного Главного управления региональной безопасности.

— Ожидается, что память близких в дни православных праздников придут почтить свыше миллиона жителей региона, — пояснил глава ведомства Роман Каратаев.

Среди самых пиковых дней значатся Пасха, Красная горка, Радоница и День Святой Троицы. Помимо этого, наплыв ожидается и в День Победы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что на территории области расположены свыше 1,6 тысячи кладбищ. Каждый год их посещают более 1,5 миллиона граждан. На всех местах вечного упокоения обеспечена пожарная безопасность, а инфраструктура приведена в порядок.

Для того чтобы горожане могли с удобством добраться до кладбищ, будет организована работа экспресс-маршрутов. Они будут следовать прямыми рейсами до центральных общественных мест захоронения. Помимо этого, запустят бесплатные автобусы.

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