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Музей ратной истории Москвы пригласил пройти «Курс молодого бойца»
Фото: Alexey Orlov

Музей ратной истории Москвы пригласил пройти «Курс молодого бойца»

Ольга Маркова

Культура

Музей ратной истории Москвы 9 мая приглашает на празднование Дня Победы на Крутицком Патриаршем подворье.

В этот день посетители смогут пройти «Курс молодого бойца». Под присмотром красноармейца участники пройдут обучение строевым командам и обращению с оружием. Каждого новобранца ждет билет красноармейца о принятии в дивизию народного ополчения.

Кроме того, здесь пройдут показательные выступления клубов исторической реконструкции. Можно будет принять участие в подвижных играх XX века и обучении флажковой азбуке.

Выставку на улице можно посетить бесплатно, сообщается на сайте музея.

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