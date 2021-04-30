«Гаражную амнистию» запустят в Подмосковье с сентября

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Возможность оформлять гаражи в собственность в упрощенном порядке появится у жителей Московской области с сентября 2021 года. Услуга будет предоставляться по программе «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Соответствующий закон был принят Госдумой РФ. Он подразумевает, что россияне смогут в течение пяти лет по упрощенной процедуре оформить в собственность свои гаражи и землю, на которой они возведены.

— При разработке законопроекта члены Мособлдумы предложили внести свою поправку — включить наследников бывших членов гаражных кооперативов в число тех, кто имеет право оформить гараж в собственность в упрощенном порядке. Предложение было принято, — рассказал глава комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Всего на территории региона насчитывается около 600 тысяч подобных зарегистрированных строений, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом фактически их гораздо больше, но многие просто не могут на данный момент оформить их в собственность.

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