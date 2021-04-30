Женщину подозревают в убийстве мужа и двоих детей во Владивостоке

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Жительницу Владивостока подозревают в убийстве мужа и двоих детей. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Полиция обнаружила тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей в квартире дома во Владивостоке в четверг, 29 апреля. На телах убитых были обнаружены колото-резаные раны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве мать детей. По предварительным данным, мужчина решил развестись с женой и забрать у нее малышей. Женщина в ходе конфликта напала на супруга и зарезала его вместе с детьми.

После убийства жительница Владивостока попыталась скрыть следы преступления. Сообщается, что она завернула тело мужа в полиэтилен, а убитых детей положила в сумку.

В настоящее время подозреваемая задержана и находится под стражей. Уточняется, что третий ребенок супругов в момент инцидента находился в детском саду и не пострадал.

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