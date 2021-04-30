«Институтский такой брак»: Лещенко назвал причину развода с первой женой

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певец Лев Лещенко рассказал, почему они развелись с первой супругой в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

— Я был на гастролях. Встречались мы эпизодически. Институтский такой брак, — рассказал артист.

По его мнению, у него с Аллой Абдаловой была любовь, но их браку все же не суждено было продлиться вечно. Причина развода, считает певец, была в том, что люди творческих профессий живут самостоятельной жизнью.

Лещенко рассказал, что «ушел из дома спокойно» и оставил все, что у него было. Он предлагал Абдаловой помощь, но «она гордый человек и ничего не взяла» подчеркнул певец.

Лев Лещенко познакомился с первой женой в институте, когда учился на третьем курсе, а его будущая супруга — на пятом. После свадьбы Абдалова работала в оркестре Утесова, артист же сначала выступал в Театре оперетты, а затем ушел в «Росконцерт».

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