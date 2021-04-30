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Лев Лещенко объяснил, почему у них с женой нет детей
Фото: Youtube / Юрий Костин

Лев Лещенко объяснил, почему у них с женой нет детей

Анастасия Прохорова

Звезды

Певец Лев Лещенко в эфире «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал, почему у них с женой нет детей. Он пояснил, что они с женой очень хотели иметь детей, но ничего не получилось.

— Мы предпринимали усилия какие-то. Но тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось, — поделился певец.

Артист отметил, что со временем он просто смирился. Тогда он надеялся, что они вместе преодолеют эту проблему.

— И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться? — объяснил Лещенко.

Певец Лев Лещенко с женой Ириной вместе с 1978 года. Детей у супругов нет.

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