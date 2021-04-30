Борис Миронов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»

Борис Миронов (справа), 2002 год / Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Экс-хоккеист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», сообщили в Twitter-аккаунте команды.

Отмечается, что контракт с ним рассчитан на два сезона.

Главным тренером «Спартака» назначен Борис Миронов. Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.

#Спартак приветствует Бориса Олеговича Миронова и желает успехов в красно-белом клубе!https://t.co/4fWeFXk1lw — Spartak Moscow (@spartak_hc) April 30, 2021

В качестве игрока Миронов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года. С 2015 по 2017 год он возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия», которую привел к победе в Кубке Харламова.

Напомним, что 24 марта «Спартак» объявил, что Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного клуба, который руководил командой с мая 2019 года. Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака».

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