Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Борис Миронов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»
Борис Миронов (справа), 2002 год / Фото: Александр Яковлев / ИТАР-ТАСС

Борис Миронов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба «Спартак»

Анастасия Прохорова

Спорт

Экс-хоккеист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», сообщили в Twitter-аккаунте команды.

Отмечается, что контракт с ним рассчитан на два сезона.

В качестве игрока Миронов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года. С 2015 по 2017 год он возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия», которую привел к победе в Кубке Харламова.

Напомним, что 24 марта «Спартак» объявил, что Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного клуба, который руководил командой с мая 2019 года. Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака».

Читайте также: Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ

хоккейглавный тренер «Спартака»Хоккеисты «Спартака»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте