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«Ты плохая мама»: какие женщины испытывают чувство вины при воспитании ребенка
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

«Ты плохая мама»: какие женщины испытывают чувство вины при воспитании ребенка

Елизавета Короткова

Общество

Чтобы избавиться от комплекса плохой матери, необходимо услышать объективную точку зрения на проблему. Для этого не всегда требуется обращаться к психологу: достаточно поговорить по душам с друзьями и близкими. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

— Чтобы не развивать в себе комплекс плохой матери, важно услышать мнение человека, который не заинтересован в критике этой женщины, а хочет разобраться в ситуации, — посоветовала Панфилова.

Психолог порекомендовала задавать друзьям и знакомым простые вопросы. Например, можно спросить, как бы они поступили на ее месте.

Если обратиться не к кому, на помощь придут клубы молодых мам. По словам эксперта, в таких сообществах женщины делятся своими страхами и опасениями. Подобные беседы разубеждают их в том, что они воспитывают детей неправильно.

Конечно, от комплекса плохой матери можно избавиться и без помощи посторонних лиц. Однако Панфилова считает, что сделать это не так уж и легко.

— Как правило, молодые мамы с их критичностью загоняют себя в угол. Почитав о проблеме в интернете, они могут навесить на себя любые ярлыки. Это опасно — можно довести себя до полного отчаяния, — предостерегла специалист.

По словам Панфиловой, существует множество причин для формирования комплекса плохой матери. Прежде всего это склонность к перфекционизму, которая существует у некоторых женщин еще до рождения ребенка. Также комплекс может произрастать из критики, которую муж и родители высказывают в отношении нее. Однако довольно часто поводом для губительного самоанализа становятся слова самого ребенка, заметила психолог.

— Ребенок может сказать фразу «Ты плохая мама» просто потому, что он чем-то недоволен. Например, ему хочется поиграть, а его укладывают спать. Важно понимать, что это относится лишь к конкретной ситуации, — объяснила Панфилова.

Комплекс плохой матери отражается и на поведении ребенка. Как правило, дети в таких семьях растут более капризными, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

— Маленькие дети чувствуют волнение, неуверенность и тревогу матери, на что могут реагировать капризами и плачем. Они ощущают невротическое состояние матери, интерпретируя это как угрозу. Если мама тревожится и беспокоится, ребенок тоже начинает нервничать, — разъяснила психолог.

Комплекс плохой матери очень популярен, в том числе и среди женщин, которые сравнивают себя с другими. Часто молодые мамы воспринимают ситуацию слишком драматично и усугубляют проблему, добавила эксперт. По ее словам, подобные случаи происходят в большинстве семей, и, как правило, из-за них не стоит беспокоиться.

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