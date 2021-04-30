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Лена Ленина объяснила, почему лучше не связываться с публичными мужчинами
Фото: АГН Москва

Лена Ленина объяснила, почему лучше не связываться с публичными мужчинами

Виктория Федотова

Звезды

Российская телеведущая и блогер Лена Ленина в разговоре со звездой шоу «Дом-2» Лерой Фрост объяснила, почему не стоит связываться с публичными мужчинами.

— Хочу на правах товарища посоветовать тебе не связываться с публичными мужчинами. Потому что женщина наверняка будет испытывать дискомфорт, не только потому, что мужчина пудрится и старается выглядеть красиво, показывать рабочий профиль. А потому, что он действительно будет нервничать, если женщина будет более успешной, ей дали больше эфирного времени, больше поклонников, — заявила Ленина.

По ее словам, зависть, ревность и конкуренция могут испортить любые отношения. Такой совет Ленина дала Фрост после того, как та сказала, что ей импонирует Тимати, она уважает его за достижения.

При этом звезда «Дома-2» сообщила, что выйдет замуж только за спортсмена или успешного бизнесмена. Видео опубликовано на YouTube-канале Лениной.

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