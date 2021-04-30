Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Адвокат рассказала, как оспорить штраф за разговор по телефону за рулем
Фото: pixabay.com

Адвокат рассказала, как оспорить штраф за разговор по телефону за рулем

Елена Фролова

Общество

Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как водители могут оспорить наказание за разговор по телефону за рулем.

Запрет на пользование мобильником за рулем действует не только в России, но и в США, а также в ряде различных европейских стран. Причем закон не запрещает звонить или вести разговоры во время движения авто. Водитель может это делать, оставляя свои руки свободными. Таким образом, для данных целей можно использовать беспроводную или проводную гарнитуру, а также специальные техприспособления в машине. Звонки при использовании этих средств считаются безопасными. В ином случае водителю грозит административное наказание.

— Использование мобильника за рулем снижает внимание. Водитель должен нацелить весь фокус своего внимания на дорогу, а не на экран и кнопки телефона. Так как следовать этому правилу не всегда получается, то значительно увеличивается риск аварий, а также смертность в случае таких ситуаций, — объяснила адвокат.

Сумма штрафа за разговор по телефону во время вождения составляет полторы тысячи рублей. Его налагают на основе протокола, составленного сотрудником ГИБДД, отмечает ФАН.

Чтобы оспорить данную меру наказания, нужно до подписания протокола потребовать предъявить доказательства факта нарушения. Ими могут быть фото и видео, на которых четко запечатлено, что водитель держит в руках мобильник во время движения транспортного средства.

Если полицейский не может этого сделать, то у водителя есть основания для того, чтобы оспорить штраф. Кроме того, можно запросить у мобильного оператора распечатку звонков, где будет указано, в какой момент времени шел разговор.

Автоматически свидетелями становятся люди, которые в это время находились в машине.

Читайте также: Камеры в Москве будут штрафовать водителей за использование телефона за рулем

штрафводителиадвокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте