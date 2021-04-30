Адвокат рассказала, как оспорить штраф за разговор по телефону за рулем

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Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как водители могут оспорить наказание за разговор по телефону за рулем.

Запрет на пользование мобильником за рулем действует не только в России, но и в США, а также в ряде различных европейских стран. Причем закон не запрещает звонить или вести разговоры во время движения авто. Водитель может это делать, оставляя свои руки свободными. Таким образом, для данных целей можно использовать беспроводную или проводную гарнитуру, а также специальные техприспособления в машине. Звонки при использовании этих средств считаются безопасными. В ином случае водителю грозит административное наказание.

— Использование мобильника за рулем снижает внимание. Водитель должен нацелить весь фокус своего внимания на дорогу, а не на экран и кнопки телефона. Так как следовать этому правилу не всегда получается, то значительно увеличивается риск аварий, а также смертность в случае таких ситуаций, — объяснила адвокат.

Сумма штрафа за разговор по телефону во время вождения составляет полторы тысячи рублей. Его налагают на основе протокола, составленного сотрудником ГИБДД, отмечает ФАН.

Чтобы оспорить данную меру наказания, нужно до подписания протокола потребовать предъявить доказательства факта нарушения. Ими могут быть фото и видео, на которых четко запечатлено, что водитель держит в руках мобильник во время движения транспортного средства.

Если полицейский не может этого сделать, то у водителя есть основания для того, чтобы оспорить штраф. Кроме того, можно запросить у мобильного оператора распечатку звонков, где будет указано, в какой момент времени шел разговор.

Автоматически свидетелями становятся люди, которые в это время находились в машине.

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